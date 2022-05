Macerata | maltrattano alunna disabile | arrestate insegnante di sostegno e assistente

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 maggio 2022) Un'die un'sociale sono finite agli arresti domiciliari su ordine del gip per il reato di maltrattamenti pluriaggravato, in danno di un'minorenne autistica. Le indagini, coordinate dalla pm diRita Barbieri, sono partite a marzo dalla segnalazione di un'altra docente e dalla dirigenza di un Istituto Superiore di Tolentino, in provincia di.Vessazioni e umiliazioniTramite testimonianze, intercettazioni ambientali e immagini di videocamere nascoste, i militari hanno documentato vessazioni, umiliazioni e anche schiaffi alla ragazzina, separata dai compagni di classe.