LIVE Trevisan-Liu 6-2 6-1 | Finale Wta Rabat 2022 in DIRETTA | l’azzurra domina la sfida e conquista il primo titolo in carriera!

14.50 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 14.48 Diamo un'occhiata alle statistiche della Finale: 0 ace e 3 doppi falli per Martina Trevisan contro 1 ace e 2 dopi falli di Claire Liu. 66% di prime in campo per l'azzurra che ha vinto il 63% di punti con la prima e il 50% con la seconda annullando 9 palle break su 10. L'americana invece ha annullato 5 palle break su 11 trovando la prima nel 61% dei casi e vincendo il 39% di punti con la prima e il 35% con la seconda: 73 punti vinti a 48 per la classe 1993. 14.46 Martina Trevisan conquista il primo titolo in carriera! La tennista azzurra domina la Finale del Wta 250 di Rabat 2022 contro Claire Liu con il punteggio di 6-2 6-1.

