L'auto sfonda le barriere della pista in aeroporto e cade in mare: un morto (Di sabato 21 maggio 2022) È morto un uomo nella notte all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Intorno all'una, durante un'ispezione di routine della pista di volo, un'auto di servizio con a bordo un operatore è caduta in mare, per cause... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) Èun uomo nella notte all'Cristoforo Colombo di Genova. Intorno all'una, durante un'ispezione di routinedi volo, un'di servizio con a bordo un operatore è caduta in, per cause...

