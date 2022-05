Lascia la Cremonese, spunta il nome della nuova squadra di Fabio Pecchia (Di sabato 21 maggio 2022) L’ormai ex allenatore della Cremonese Fabio Pecchia è già in accordo con un’altra squadra, ecco il nome. Pecchia Cremonese BeneventoSecondo quanto riportato da Michele Criscitiello su Twitter, Fabio Pecchia, dopo l’addio alla Cremonese, ha trovato la sua nuova meta. In caso di permanenza in Serie B infatti Pecchia avrebbe un accordo con il Benevento. Le streghe quindi sono pronte a beneficiare dell’esperienza dell’uomo che ha riportato la Cremonese in Serie A. Attualmente non c’è ancora nulla di ufficiale ma, già nelle prossime ore, potrebbero arrivare nuovi importanti aggiornamenti. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) L’ormai ex allenatoreè già in accordo con un’altra, ecco ilBeneventoSecondo quanto riportato da Michele Criscitiello su Twitter,, dopo l’addio alla, ha trovato la suameta. In caso di permanenza in Serie B infattiavrebbe un accordo con il Benevento. Le streghe quindi sono pronte a beneficiare dell’esperienza dell’uomo che ha riportato lain Serie A. Attualmente non c’è ancora nulla di ufficiale ma, già nelle prossime ore, potrebbero arrivare nuovi importanti aggiornamenti. ...

