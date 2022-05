La Roma vince e convince, ora manca l’ultimo gradino per la Conference (Di sabato 21 maggio 2022) La Roma strapazza il Torino e si guadagna l’accesso all’Europa aspettando la finale di Conference La Roma vince e convince contro il Torino. La squadra di Mou si gode il 3-0 finale e il posto assicurato per l’Europa League dell’anno prossimo. I giallorossi dovevano vincere per ritrovare alcune certezze e convinzioni in vista della finale di Conference League. Una delle certezze della Roma sono proprio Abraham e Pellegrini, i due marcatori della sfida di ieri sera. I loro gol e il modo di giocare innalzano il livello della squadra, che ora compatta sogna di fare l’impresa a Tirana. Non subire gol è stato l’altro aspetto determinante e nonostante un po’ di turnover, Mou e i suoi ragazzi hanno fatto vedere di esserci con la testa. Ora sotto con la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Lastrapazza il Torino e si guadagna l’accesso all’Europa aspettando la finale diLae concontro il Torino. La squadra di Mou si gode il 3-0 finale e il posto assicurato per l’Europa League dell’anno prossimo. I giallorossi dovevanore per ritrovare alcune certezze e convinzioni in vista della finale diLeague. Una delle certezze dellasono proprio Abraham e Pellegrini, i due marcatori della sfida di ieri sera. I loro gol e il modo di giocare innalzano il livello della squadra, che ora compatta sogna di fare l’impresa a Tirana. Non subire gol è stato l’altro aspetto determinante e nonostante un po’ di turnover, Mou e i suoi ragazzi hanno fatto vedere di esserci con la testa. Ora sotto con la ...

