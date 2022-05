Kylian Mbappe resta al Psg con un contratto monstre | 300 milioni alla firma e 100 all’anno per un triennio Tebas | “Insulto al calcio”

(Di sabato 21 maggio 2022) Trecentodi euro, centonettiper tre anni, voce in capitolo sull’allestimento della squadra e sulla scelta dell’allenatore. Sono questi gli argomenti che hanno convintore al Psg, mettendo la parola finecorte serratissima del Real Madrid e del suo presidente Florentino Perez. Non ci sono conferme sulle cifre dell’accordo e manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare prima dell’ultima partita dell’anno dei parigini, impegnati al Parco dei Principi contro il Metz, ma secondo una fonte francese molto vicina al Psg l’intesa è praticamenteta. Ildell’attaccante vincitore della Coppa del Mondo con la Francia era in scadenza ...

Advertising

marcoconterio : ???? Kylian #Mbappé ha appena firmato il rinnovo col #PSG ?? 300 milioni alla firma. 100 milioni di euro a stagione… - Todo_Deportes21 : ?? Kylian Mbappé ha renovado hasta 2025 con el PSG. - GiuseppeA_7 : RT @marcoconterio: ???? Kylian #Mbappé ha appena firmato il rinnovo col #PSG ?? 300 milioni alla firma. 100 milioni di euro a stagione 21.0… - laraescalantejc : Como cavar tu propia tumba edicion kylian mbappe - emilio_angerss : kylian mbappe te odio con todo mi ser -

Commenta per primoMbappé se queda. Il clamoroso dietrofront dell'attaccante francese, che nei giorni scorsi era stato vicinissimo al Real Madrid, è diventato ufficiale nella serata di oggi, con un breve video ...Commenta per primo E' guerra: la Liga ha fatto ricorso presso le autorità del calcio europeo contro il Paris Saint - Germain per via delle cifre astronomiche che stanno convincendoMbappé a firmare il rinnovo di contratto coi parigini. Il numero uno iberico Javier Tebas , che già si è espresso con toni molto accesi , considera infatti l'operazione contraria ai principi ...Kylian Mbappe ha scelto di prolungare il suo contratto con il Paris Saint-Germain ma ora l'accordo richiesta di finire all'Uefa ...Kylian Mbappé se queda. Il clamoroso dietrofront dell’attaccante francese, che nei giorni scorsi era stato vicinissimo al Real Madrid, è diventato ufficiale nella serata di oggi, con un breve video su ...