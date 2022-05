Koulibaly al bivio | Napoli ai suoi piedi | De Laurentiis ha un obiettivo

(Di sabato 21 maggio 2022) È Kalidoul’argomento portante del calciomercato del, il difensore è in scadenza di contratto nel 2023. Un tema fondamentale quello che riguarda il calciatore senegalese, perché la sua presenza o il suo addio dalla rosa di Spalletti può cambiare completamente le prospettive e le ambizioni del club, ma anche le strategie di mercato. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport, c’è già stato un primo colloquio tra Fali Ramadani, agente die Aurelio De, ma ne seguiranno degli altri.: la scelta Al momento si prospettano due possibilità per il calciatore senegalese: Il contratto discade nel 2023, Deha un soloabbattere il costo degli ingaggi, quindi ...

Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport, c'è già stato un primo colloquio tra Fali Ramadani, agente die Aurelio De Laurentiis, ma ne seguiranno degli altri.Napoli: la ...Siamo al solitotra ragione e populismo. La lezione di Ancelotti non è servita a nulla. Se Fabian segna, può ...calo rispetto alle partite precedenti e le palle perse sono da brividi - 5...E ora con l'addio di Insigne indosserà la fascia di capitano se il futuro continuerà ad essere per lui ancora a Napoli E quest'estate bisognerà monitorare le offerte che arriveranno al Napoli per il d ...Napoli pronto a programmare la prossima stagione dopo aver conquistato l’accesso alla prossima Champions League anticipatamente.