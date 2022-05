Ivan Zaytsev, è finita per lui | L’abbraccio dei tifosi (Di sabato 21 maggio 2022) L’annuncio di Ivan Zaytsev: dopo una stagione fatta di alti e bassi, per il pallavolista è arrivato il momento di dire addio ai fan. Ivan Zaytsez si sta contraddistinguendo grazie al suo talento e si è affermato come il miglior marcatore dell’ultima partita giocata con la Lube. Ivan Zaytsev, è arrivato il momento di dirsi addio (fonte web)Nonostante un periodo di alti e bassi, il pallavolista sta ottenendo degli ottimi risultati ed il pubblico si è ormai affezionato a lui. Per questo motivo il suo addio ha scatenato le reazioni dei fan. Lo Zar della pallavolo Figlio del pallavolista e campione olimpico Vja?eslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, Ivan Zaytsev ha deciso di seguire le orme del padre fin da bambino. All’età di 7 anni ha iniziato a praticare la ... Leggi su newstv (Di sabato 21 maggio 2022) L’annuncio di: dopo una stagione fatta di alti e bassi, per il pallavolista è arrivato il momento di dire addio ai fan.Zaytsez si sta contraddistinguendo grazie al suo talento e si è affermato come il miglior marcatore dell’ultima partita giocata con la Lube., è arrivato il momento di dirsi addio (fonte web)Nonostante un periodo di alti e bassi, il pallavolista sta ottenendo degli ottimi risultati ed il pubblico si è ormai affezionato a lui. Per questo motivo il suo addio ha scatenato le reazioni dei fan. Lo Zar della pallavolo Figlio del pallavolista e campione olimpico Vja?eslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova,ha deciso di seguire le orme del padre fin da bambino. All’età di 7 anni ha iniziato a praticare la ...

