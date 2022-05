Il record di Draghi | 51 voti di fiducia Come Monti ma in meno tempo

(Di sabato 21 maggio 2022) A Mariopiacciono idi. È il presidente del Consiglio che ne ha chiesti di più in proporzione alla durata del suo governo. Nonostante goda della più ampia maggioranza che si ricordi, con un solo partito all'opposizione, ha già blindato 50 provvedimenti in soli quindici mesi. Le ultime due volte, mercoledì scorso, sul dl Ucraina bis alla Camera e sul dl Riaperture al Senato. La volontà di porre la questione dianche sul ddl Concorrenza fa lievitare il totale a 51. EsattamenteMario, un altro premier "tecnico", che restò a Palazzo Chigi diciassette mesi. Analizzando i dati delle ultime tre legislature, si nota che l'esecutivo che ha fatto maggior ricorso alla questione disia stato quello guidato da Matteo Renzi (66), ...

LA NOTIZIA

Un'estate da incubo, segnata da un insieme di criticità che parte dalle temperatureattese e ... Salvini, 3 proposte aper pace Ucraina/ "Tregua, sblocco grano, Expo a Odessa" E se nel ...... ragazzini, in quella che è un'edizione daper numero di visitatori e spazi espositivi. E' ... Il premiera inizio aprile è venuto a Palazzo di Città a firmare il 'Patto per Torino': oltre ... Umiliato il Parlamento. A Draghi va il record dei voti di fiducia A Mario Draghi piacciono i voti di fiducia. È il presidente del Consiglio che ne ha chiesti di più in proporzione alla durata del suo ...Draghi è riuscito, a mio parere, a stabilire un record, non c’è infatti una singola cosa fatta da questo Governo che si possa ritenere utile al nostro Paese. La gestione della pseudo pandemia è stata ...