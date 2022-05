Giro d’Italia, Yates trionfa a Torino (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Simon Yates si aggiudica la 14esima tappa del Giro d’Italia, Santena-Torino di 147 km: l’australiano è al secondo successo in questa edizione. Grande prestazione di Vincenzo Nibali, al quarto posto e ottavo in classifica generale, dai meno 28 all’inseguimento di Carapaz. Dopo dieci giorni Lopez Perez passa il testimone al fuoriclasse ecuadoriano. Quinto Domenico Pozzovivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Simonsi aggiudica la 14esima tappa del, Santena-di 147 km: l’australiano è al secondo successo in questa edizione. Grande prestazione di Vincenzo Nibali, al quarto posto e ottavo in classifica generale, dai meno 28 all’inseguimento di Carapaz. Dopo dieci giorni Lopez Perez passa il testimone al fuoriclasse ecuadoriano. Quinto Domenico Pozzovivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

