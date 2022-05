Giorgio Napolitano operato a Roma allo Spallanzani

Advertising

fanpage : ?? Giorgio Napolitano è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Spallanzani di Roma. Il presidente… - SkyTG24 : #Roma, Giorgio Napolitano operato allo Spallanzani: prognosi riservata - CarloSantaroni : RT @putino: Roma, l’ex presidente della repubblica Giorgio Napolitano, 96 anni, è stato operato allo Spallanzani: è in prognosi riservata.… - tranellio : RT @ElioLannutti: Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica operato: la prognosi è riservata - romatoday : Giorgio Napolitano operato a Roma, è in prognosi riservata allo Spallanzani -

Laureatosi in giurisprudenza nel dicembre 1947 all’Università di Napoli, due anni prima aveva aderito al Partito Comunista Italiano, di cui è stato dirigente fino alla Svolta della Bolognina. Il presi ...Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica per due volte, prima nel 2006 e poi nel 2013 Giorgio Napolitano è stato operato allo Spallanzani ed è in prognosi riservata Giorgio Napolitano è ...