Genova | 24enne muore investito sulla rampa di un garage privato

(Di sabato 21 maggio 2022) Andrea Pupillo, 24 anni, è morto venerdì notte dopo essere statoda un’auto su unadi una Pegli, quartiere periferico a. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il conducente di una macchina stava percorrendo ladi accesso ai piani del silos quando, dopo una delle curve, ha travolto il ragazzo. sSul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori vogliono verificare che l’auto non stesse andando troppo forte e se il ragazzo fosse visibile o fosse già a terra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

