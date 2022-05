Fabio Pecchia, la Cremonese pubblica la lettera d’addio del mister (Di sabato 21 maggio 2022) Grande novità per il prossimo campionato di Serie A: Fabio Pecchia lascia la Cremonese. La decisione è stata ufficializzata attraverso i canali del club grigiorosso che ha centrato la promozione in massima serie arrivando seconda in Serie B. La società lombarda dovrà cercare, adesso, un nuovo allenatore per il prossimo, impegnativo, anno calcistico. Fabio Pecchia, la lettera pubblicata dalla Cremonese “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Grande novità per il prossimo campionato di Serie A:lascia la. La decisione è stata ufficializzata attraverso i canali del club grigiorosso che ha centrato la promozione in massima serie arrivando seconda in Serie B. La società lombarda dovrà cercare, adesso, un nuovo allenatore per il prossimo, impegnativo, anno calcistico., lata dalla“C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare lae lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha ...

Advertising

sportface2016 : +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ - SkySport : ULTIM'ORA CREMONESE, FABIO PECCHIA LASCIA LA PANCHINA 'Sarete sempre tra i miei ricordi più belli' #SkySport… - USCremonese : ?? Pubblichiamo la lettera di mister Pecchia - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?? Decisione a sorpresa del tecnico Fabio #Pecchia che lascia la #Cremonese dopo la promozione in A 'C’è un momento dove… - hbk_89 : RT @sportface2016: +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ -