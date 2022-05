Covid oggi Lazio, 2.479 contagi e 7 morti. A Roma 1.363 casi (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.479 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. I casi a Roma città sono a quota 1.363. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.967 tamponi molecolari e 16.956 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 745, 19 in meno da ieri, 42 le terapie intensive occupate come ieri e 3.017 i guariti. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 527 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 422 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 414 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.479 i nuovida Coronavirus, 21 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Icittà sono a quota 1.363. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.967 tamponi molecolari e 16.956 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 745, 19 in meno da ieri, 42 le terapie intensive occupate come ieri e 3.017 i guariti. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 527 i nuovie 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 422 i nuovie 1 decesso; nella Asl3 sono 414 i nuovie 1 decesso; nella Asl...

