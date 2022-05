CORSPORT – Ospina-Napoli: distanza abissale, prima delusione per Spalletti? (Di sabato 21 maggio 2022) Il Napoli deve risolvere il problema del portiere e lo deve fare il più in fretta possibile, anche perché ha saputo di partecipare alla Champions League 2022/23 con tre giornate di anticipo ed ora rischia di sciupare quel vantaggio accumulato. Serve chiarezza e bisogna farla subito, altrimenti sarà sempre più difficile costruire la rosa di Spalletti. Soprattutto per un club a cui non piace partecipare ad aste per i calciatori. Il Napoli si è già mosso sul calciomercato con il riscatto di Anguissa e Kvaratskhelia, ma dopo una stagione di immobilismo assoluto è arrivato il momento di muovere pedine, sia in entrata che in uscita. Uno dei primi problemi da risolvere per il Napoli è quello legato ad Ospina, il rinnovo è molto distante, nonostante Luciano Spalletti ne abbia chiesto la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022) Ildeve risolvere il problema del portiere e lo deve fare il più in fretta possibile, anche perché ha saputo di partecipare alla Champions League 2022/23 con tre giornate di anticipo ed ora rischia di sciupare quel vantaggio accumulato. Serve chiarezza e bisogna farla subito, altrimenti sarà sempre più difficile costruire la rosa di. Soprattutto per un club a cui non piace partecipare ad aste per i calciatori. Ilsi è già mosso sul calciomercato con il riscatto di Anguissa e Kvaratskhelia, ma dopo una stagione di immobilismo assoluto è arrivato il momento di muovere pedine, sia in entrata che in uscita. Uno dei primi problemi da risolvere per ilè quello legato ad, il rinnovo è molto distante, nonostante Lucianone abbia chiesto la ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Ospina rinnova con il Napoli? CorSport rivela: gli agenti hanno incontrato ADL, ecco come è andata - napolipiucom : CORSPORT - Ospina-Napoli: distanza abissale, prima delusione per Spalletti? #CalcioNapoli #napoli #ospina… - zazoomblog : Ospina Corsport: troppa distanza tra l’offerta del Napoli e le richieste del calciatore - #Ospina #Corsport:… - infoitsport : CORSPORT – Ospina-Napoli: distanza abissale, prima delusione per Spalletti? -