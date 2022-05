Colmare il gap nel lavoro. Dati e idee (Di sabato 21 maggio 2022) Imprese a corto di personale e giovani a spasso. E’ il paradosso del mercato del lavoro italiano che vede le nostre aziende in difficoltà a trovare il 52 per cento della necessaria manodopera qualificata. Nel frattempo, nel 2020, 1,1 milione di giovani under 35 non studia e non cerca occupazione e 40 mila giovani tra 25 e 34 anni sono espatriati per trovare lavoro. Il gap tra domanda e offerta di lavoro è stato analizzato da Confartigianato in un rapporto presentato ieri a Roma, alla Convention dei Giovani imprenditori di Confartigianato dal titolo “2022. Tocca a noi”, alla presenza del ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Secondo la rilevazione di Confartigianato, la distanza dei ragazzi italiani dal mondo del lavoro colloca il nostro paese al primo posto nella Ue per la maggiore percentuale di Neet, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Imprese a corto di personale e giovani a spasso. E’ il paradosso del mercato delitaliano che vede le nostre aziende in difficoltà a trovare il 52 per cento della necessaria manodopera qualificata. Nel frattempo, nel 2020, 1,1 milione di giovani under 35 non studia e non cerca occupazione e 40 mila giovani tra 25 e 34 anni sono espatriati per trovare. Il gap tra domanda e offerta diè stato analizzato da Confartigianato in un rapporto presentato ieri a Roma, alla Convention dei Giovani imprenditori di Confartigianato dal titolo “2022. Tocca a noi”, alla presenza del ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Secondo la rilevazione di Confartigianato, la distanza dei ragazzi italiani dal mondo delcolloca il nostro paese al primo posto nella Ue per la maggiore percentuale di Neet, ...

