Canoa, in Coppa del Mondo Craciun-Santini conquistano il bronzo nei 500 metri (Di sabato 21 maggio 2022) Racice – Nella seconda giornata di Coppa del Mondo, in corso a Racice in Repubblica Ceca, Nicolae Craciun e Daniele Santini conquistano una preziosa medaglia di bronzo nella nuova disciplina olimpica del C2 500 metri maschile. Italia che sfiora il podio poi con due quarti posti al fotofinish nel K1 1000m e nel C1 200m. Alla Labe Arena si apre ufficialmente la stagione internazionale con un esordio più che positivo per la coppia delle Fiamme Oro Craciun-Santini che lo scorso anno a Copenaghen vinse il titolo iridato proprio nel C2 500. In una finale molto combattuta la barca azzurra ha fermato il cronometro su 1:38.08, a soli venti centesimi dall'oro finito al collo degli iberici Cayetano Garcia e Pablo Martinez (1.37.87).

