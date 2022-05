Cannes, attivista nuda sul red carpet: «Smettetela di stuprarci». La protesta choc per l’Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) Seminuda sul red carpet, a seno scoperto e con una scritta «Stop raping us» («Smettetela di violentarci») sul seno, dipinta con il body painting. Si tinge di giallo e di blu, i colori dell’Ucraina, il red carpet del Festival di Cannes, dove un’attivista francese del collettivo SCUM ha fatto irruzione prima della presentazione del film di George Miller, Three thousand years of longing, ieri sera. nuda e imbrattata di vernice sul corpo con i colori della bandiera ucraina protestava contro la violenza sessuale contro le donne in Ucraina. Sul petto e sulla pancia aveva la scritta «Smettetela di violentarci» riferendosi alle notizie di stupri e torture perpetrate dalle forze russe in Ucraina. È stata fermata durante la ... Leggi su blog.libero (Di sabato 21 maggio 2022) Semisul red, a seno scoperto e con una scritta «Stop raping us» («di violentarci») sul seno, dipinta con il body painting. Si tinge di giallo e di blu, i colori del, il reddel Festival di, dove un’francese del collettivo SCUM ha fatto irruzione prima della presentazione del film di George Miller, Three thousand years of longing, ieri sera.e imbrattata di vernice sul corpo con i colori della bandiera ucrainava contro la violenza sessuale contro le donne in Ucraina. Sul petto e sulla pancia aveva la scritta «di violentarci» riferendosi alle notizie di stupri e torture perpetrate dalle forze russe in Ucraina. È stata fermata durante la ...

