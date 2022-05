Cancellati i punti da Wimbledon: la risposta dell’Atp all’esclusione di tennisti russi e bielorussi (Di sabato 21 maggio 2022) La decisione degli organizzatori del torneo di Wimbledon di non ammettere al torneo atleti russi e bielorussi ha generato una reazione nell’Association of Tennis Professionals, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. “Con grande dispiacere” l’Atp ha annunciato di dover rimuovere i punti dalla prossima edizione del torneo, se entro l’inizio della competizione – il 27 giugno – non dovesse esserci un ripensamento. Il torneo più antico del mondo perde così appeal e competitività. “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione – si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale dell’Atp – è fondamentale per il nostro circuito. La decisione di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) La decisione degli organizzatori del torneo didi non ammettere al torneo atletie bieloha generato una reazione nell’Association of Tennis Professionals, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. “Con grande dispiacere” l’Atp ha annunciato di dover rimuovere idalla prossima edizione del torneo, se entro l’inizio della competizione – il 27 giugno – non dovesse esserci un ripensamento. Il torneo più antico del mondo perde così appeal e competitività. “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione – si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale– è fondamentale per il nostro circuito. La decisione di ...

