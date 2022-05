Blessin: «Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Grifone Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna. Le sue parole: «Abbiamo la responsabilità di risalire e di fare il possibile per tornare in Serie A, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. La partita di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono qui. Un’occasione da gol per l’avversario, hanno fatto subito gol e noi Abbiamo avuto diverse occasioni e non Abbiamo fatto gol. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita.Quando sono arrivato qui sapevo che c’era il rischio. Sono però orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il Genoa. Non voglio dire cose a vuoto per acquisire punti, questo lo dico dal cuore. Non sarà facile ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Grifone Alexander, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna. Le sue parole: «ladi risalire e di fare il possibile perinA, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. La partita di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono qui. Un’occasione da gol per l’avversario, hanno fatto subito gol e noiavuto diverse occasioni e nonfatto gol. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita.Quando sono arrivato qui sapevo che c’era il rischio. Sono però orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il Genoa. Non voglio dire cose a vuoto per acquisire punti, questo lo dico dal cuore. Non sarà facile ma ...

Advertising

sportface2016 : #Genoa, #Blessin: 'Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A' - Luxgraph : Genoa, Blessin: 'Abbiamo un conto da saldare con i tifosi: tornare subito in A' - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Blessin: 'Abbiamo una missione da compiere, riportare il Genoa in Serie A' - charliemchouse : Blessin: 'Abbiamo una missione da compiere, riportare il Genoa in Serie A' - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Blessin: 'Abbiamo grande responsabilità verso i tifosi' di Giovanni Porcella -