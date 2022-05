"Aumento significativo di malati". Vaiolo delle scimmie, ora l'impennata di casi preoccupa (Di sabato 21 maggio 2022) “Aumento significativo di malati di Vaiolo delle scimmie”. La preoccupazione per l'impennata di casi arriva dalla Gran Bretagna. A oggi il Regno unito ha registrato 20 casi, l'Europa in totale 100 (3 l'Italia) e alcuni in Canada, Australia e Israele. La dottoressa Claire Dewsnap, presidente della British Association for Sexual Health and HIV, è allarmata per il tasso di diffusione del virus e a Sky News ha dichiarato di aspettarsi un Aumento delle infezioni la prossima settimana: “Ciò che mi preoccupa di più è che si è diffuso velocemente in Europa. Sta già circolando nella popolazione generale e nelle prossime due, tre settimane potrebbe esserci un impatto massiccio ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) “didi”. Lazione per l'diarriva dalla Gran Bretagna. A oggi il Regno unito ha registrato 20, l'Europa in totale 100 (3 l'Italia) e alcuni in Canada, Australia e Israele. La dottoressa Claire Dewsnap, presidente della British Association for Sexual Health and HIV, è allarmata per il tasso di diffusione del virus e a Sky News ha dichiarato di aspettarsi uninfezioni la prossima settimana: “Ciò che midi più è che si è diffuso velocemente in Europa. Sta già circolando nella popolazione generale e nelle prossime due, tre settimane potrebbe esserci un impatto massiccio ...

tempoweb : 'Aumento significativo di malati' #vaiolodellescimmie Ora l'impennata di casi preoccupa #21maggio @giadinagrisu… - ananassobasso : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - 539th : @fo1984 @ASampierdarena e le diagnosi in Portogallo sono in significativo aumento, al massimo da metà febbraio (tri… - zannazyu : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - Foy84 : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… -