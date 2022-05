Attacco hacker aeroporti italiani, cosa dicono i messaggi su Telegram che lo annunciavano (Di sabato 21 maggio 2022) Killnet continua a giocare con la rete italiana. Nel pomeriggio di ieri un Attacco hacker aeroporti italiani di tipo DDoS – stesso copione di quelli che ci siamo abituati a vedere negli scorso giorni e che hanno preso di mira istituzioni e ministeri italiani – ha attaccato una serie di aeroporti italiani. I problemi per i siti di Malensa, Linate e Orio al Serio, quelli la cui corretta funzionalità è stata maggiormente compromessa – sono andati avanti per qualche ora. Sul gruppo Telegram Killnet ieri (attorno alle 17.30) è comparso un messaggio che non solo ha annunciato l’offensiva – inserendo i link dei siti che sarebbero stati colpiti – ma che ne spiegava le ragioni. LEGGI ANCHE >>> È in corso un Attacco ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 maggio 2022) Killnet continua a giocare con la rete italiana. Nel pomeriggio di ieri undi tipo DDoS – stesso copione di quelli che ci siamo abituati a vedere negli scorso giorni e che hanno preso di mira istituzioni e ministeri– ha attaccato una serie di. I problemi per i siti di Malensa, Linate e Orio al Serio, quelli la cui corretta funzionalità è stata maggiormente compromessa – sono andati avanti per qualche ora. Sul gruppoKillnet ieri (attorno alle 17.30) è comparso uno che non solo ha annunciato l’offensiva – inserendo i link dei siti che sarebbero stati colpiti – ma che ne spiegava le ragioni. LEGGI ANCHE >>> È in corso un...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - Corriere : Attacco hacker ai siti di Linate, Malpensa e Orio: la «firma» del collettivo filo-russo Killnet - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Attacco di hacker russi ad alcuni siti istituzionali italiani #hacker #hackerussi #killnet - Martina95190659 : RT @DmitryEvic: Dico agli hacker Russi, non perdete tempo con l'Italia, tanto anche senza attacco, non funziona niente, sanità, trasporti,… -