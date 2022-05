9 deliziosi dolci alle mele pronti in un lampo. Al lavoro! (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 9 i deliziosi dolci alle mele che vi proponiamo oggi. Una carrellata di pura golosità! Si sa, da sempre, questo frutto regala dessert profumati ed invitanti, genuini e saporiti. Ci trasportano, come per incanto, nei ricordi di un tempo, quando a casa della nonna eravamo accolte dalle sue braccia affettuose e da una scia avvolgente e aromatica che ci conduceva in cucina, davanti al forno. Incantate, ammiravamo, la sua torta lievitare in forno. Poi sedute, composte o meno, intanto lei perdonava sempre tutte le nostre intemperanze, restavamo in trepida attesa di addentare la ricetta che aveva preparato per noi. Curiose di scoprire cosa potrete realizzare? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! La rassegna dei 9 dolci alle mele parte da una sontuosa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 9 iche vi proponiamo oggi. Una carrellata di pura golosità! Si sa, da sempre, questo frutto regala dessert profumati ed invitanti, genuini e saporiti. Ci trasportano, come per incanto, nei ricordi di un tempo, quando a casa della nonna eravamo accolte dsue braccia affettuose e da una scia avvolgente e aromatica che ci conduceva in cucina, davanti al forno. Incantate, ammiravamo, la sua torta lievitare in forno. Poi sedute, composte o meno, intanto lei perdonava sempre tutte le nostre intemperanze, restavamo in trepida attesa di addentare la ricetta che aveva preparato per noi. Curiose di scoprire cosa potrete realizzare? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! La rassegna dei 9parte da una sontuosa ...

Advertising

FoodHeaven17 : Mamma, cucino da solo! Preparare dolci deliziosi in autonomia secondo il metodo Montessori. Ediz. illustrata… - Accipicchina : I Pasteis de nada sono dei deliziosi dolci che arrivano a noi dal Portogallo. Adoro prepararli sia per il gusto che… - FoodHeaven17 : Mamma, cucino da solo! Preparare dolci deliziosi in autonomia secondo il metodo Montessori. Ediz. illustrata… - ATavolaConLia : Le #Lunette #PanDiStelle sono dei deliziosi #biscotti di pasta #frolla al #cacao e #nocciole, con un goloso cuore d… - Primonumero : Due gattini deliziosi cercano casa, sono dolci e abituati alle persone -