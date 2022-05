WWE: Becky Lynch ha voluto che a vincere fosse Asuka (Di venerdì 20 maggio 2022) Il duro lavoro di Becky Lynch nel corso degli anni passati con la WWE ha sicuramente ripagato l’irlandese in diverse occasioni. La relazione tra la più volte campionessa e la federazione è chiaramente basata sulla reciproca fiducia ed è capitato che la Lynch stessa fosse incaricata di prendere alcune decisioni importanti, come accaduto lo scorso Monday Night RAW. Dopo il caos generato da Banks e Naomi, Lynch ha preso in mano la situazione Secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, è stata Becky Lynch a suggerire che Asuka vincesse il loro match di qualifica per il titolo, non solo per mantenere rari gli incontri tra Becky Lynch e Bianca Belair, ma anche per puntare i riflettori ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022) Il duro lavoro dinel corso degli anni passati con la WWE ha sicuramente ripagato l’irlandese in diverse occasioni. La relazione tra la più volte campionessa e la federazione è chiaramente basata sulla reciproca fiducia ed è capitato che lastessaincaricata di prendere alcune decisioni importanti, come accaduto lo scorso Monday Night RAW. Dopo il caos generato da Banks e Naomi,ha preso in mano la situazione Secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, è stataa suggerire chevincesse il loro match di qualifica per il titolo, non solo per mantenere rari gli incontri trae Bianca Belair, ma anche per puntare i riflettori ...

