Votazioni irregolari all'ESC, Luca Tommassini l'aveva detto in diretta su Rai1: «I paesi si mettono d'accordo»

Achille Lauro e Luca Tommassini Lo scandalo Votazioni all'Eurovision era stato già in qualche modo preannunciato. Su Rai1, commentando la manifestazione per Oggi è un Altro Giorno, Luca Tommassini, che ha lavorato all'ESC per San Marino e ha collaborato pure allo Junior ESC, nella puntata dello scorso 13 maggio rivelò: "Si mettono tanto d'accordo i paesi. Succedono dei fatti un po' particolari negli hotel… I paesi si danno dei voti perchè hanno dei rapporti particolari, amichevoli…". Per qualcuno forse è la scoperta dell'acqua calda, per altri è un po' inevitabile, ma dopo la decisione dell'Ebu di annullare e ricalcolare dei voti per delle irregolarità senza precedenti tali parole ...

