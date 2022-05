Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 05 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non so voi, ma io sto ridendo da ore per quella sfacciata e incredibile (inteso sempre come poco credibile) mistificazione della realtà che Maria De Filippi ci ha propinato oggi a. In questo Queen Mary è davvero Queen Mary, eh. Un’abilità nel rigirarsi completamente le frittate che manco a Masterchef proprio! Ma vi prego, ma quando mai Matteo Farnea “è dolce e fragile, per certi versi“? Perché dire che “nel confronto con Andrea gli mancava la salivazione” facendo passare come se fosse il rivale a intimidirlo e non lui che si inceppava per la troppa foga? Ma in che senso lo stiamo descrivendo come un bimbo impacciato che corre a casa da mammà a raccontale che la fidanzatina si è limonata l’amichetto? Ma aiuto, poliziahahahaha! Stiamo parlando dello stesso Matteo Farnea, Marì? No, perché io di dolcezza e fragilità in lui mica ne ho viste. ...