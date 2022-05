Uomini e Donne, la risposta piccata di Matteo Ranieri alle ultime dichiarazioni di Federica Aversano (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono passate ormai diverse settimane da quando Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, lasciando un po’ sorpresi gli spettatori di Uomini e Donne. Nel corso del programma, infatti, il tronista si era avvicinato molto a Federica Aversano, nonostante le incomprensioni e le discussioni che spesso hanno animato il suo trono. Dopo la scelta, Federica ha spesso lanciato diverse frecciatine a Matteo attraverso i suoi profili social. Di recente, la modella di origini napoletane ha dichiarato che alcuni post dell’ex tronista le hanno fatto scoprire “un altro Matteo”. Cosa avrà voluto intendere? Nel corso di un’intervista al magazine ufficiale, è stato lo stesso 29ligure a rispondere alle parole ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono passate ormai diverse settimane da quandoha scelto Valeria Cardone, lasciando un po’ sorpresi gli spettatori di. Nel corso del programma, infatti, il tronista si era avvicinato molto a, nonostante le incomprensioni e le discussioni che spesso hanno animato il suo trono. Dopo la scelta,ha spesso lanciato diverse frecciatine aattraverso i suoi profili social. Di recente, la modella di origini napoletane ha dichiarato che alcuni post dell’ex tronista le hanno fatto scoprire “un altro”. Cosa avrà voluto intendere? Nel corso di un’intervista al magazine ufficiale, è stato lo stesso 29ligure a rispondereparole ...

