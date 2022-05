Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, ipotesi nuova variante più trasmissibile (Di venerdì 20 maggio 2022) Casi di Vaiolo delle scimmie che si moltiplicano in un numero sempre maggiore di Paesi, con trasmissione uomo-uomo, anche in persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a rischio. Un elemento che stupisce le autorità sanitarie internazionali (“per l’Europa è la prima volta”, osservava ieri l’Ecdc), e che risulta “singolare” anche a Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano. Potrebbe essere cambiato qualcosa nella natura del virus responsabile del ‘monkeypox’? “Questo è molto probabile”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. Una nuova variante? “Sembra logico ipotizzarla”, risponde. “Di questo virus – ricorda La Vecchia – c’erano già due varianti, una in Congo e una nell’Africa occidentale in generale”, quindi per l’epidemiologo è plausibile “che possa esserne comparsa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Casi diche si moltiplicano in un numero sempre maggiore di Paesi, con trasmissione uomo-uomo, anche in persone che non hanno fatto viaggi recenti in aree a rischio. Un elemento che stupisce le autorità sanitarie internazionali (“per l’Europa è la prima volta”, osservava ieri l’Ecdc), e che risulta “singolare” anche a Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano. Potrebbe essere cambiato qualcosa nella natura del virus responsabile del ‘monkeypox’? “Questo è molto probabile”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. Una? “Sembra logico ipotizzarla”, risponde. “Di questo virus – ricorda La Vecchia – c’erano già due varianti, una in Congo e una nell’Africa occidentale in generale”, quindi per l’epidemiologo è plausibile “che possa esserne comparsa ...

