Ultime Notizie – Ucraina, Draghi: “Ho chiesto a Putin pace ma ho trovato muro, con Biden ho avuto più fortuna” (Di venerdì 20 maggio 2022) La guerra Russia-Ucraina raccontata agli studenti. Mario Draghi in visita alla Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese racconta i suoi tentativi di mediazione per arrivare alla pace. “A Putin ho detto: ‘la chiamo per parlare di pace’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’ – riferisce il presidente del Consiglio -. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’, lui mi ha risposto ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?’, mi ha ancora risposto ‘Non è il momento’. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a Putin. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) La guerra Russia-raccontata agli studenti. Marioin visita alla Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese racconta i suoi tentativi di mediazione per arrivare alla. “Aho detto: ‘la chiamo per parlare di’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’ – riferisce il presidente del Consiglio -. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’, lui mi ha risposto ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?’, mi ha ancora risposto ‘Non è il momento’. Hopiùa Washington parlando con il Presidentegli ho detto che forse solo da luivuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a. Il ...

Advertising

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - shwasdream : @changbIossom nelle ultime notizie che ha dato la source? - ilFattoMolfetta : AMMINISTRATIVE, MASTROPASQUA: «AL GOVERNO DELLA CITTÀ CON EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ» - UraniumCaesar : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 20 Maggio 2022 Versione UltraHD: - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Roma-Feyenoord: come ottenere il biglietto per chi va a Tirana (TESTO)(VIDEO) -