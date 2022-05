Televisione in lutto, l’attore volto di tante serie di successo si è spento nella sua casa (Di venerdì 20 maggio 2022) Televisione in lutto, l’attore, veterano attore di teatro, TV e film si è spento a 75 anni. È morto lunedì nella sua casa di Seattle per cause naturali dopo una lunga malattia, ha detto a The Hollywood Reporter il suo agente di lunga data, Mitchell Stubbs. La celebrità planetaria era arrivata a metà degli anni ’90, vent’anni fa infatti venne segnalato per il suo ruolo di chirurgo Donald Anspaugh nel dramma medico della NBC ER. “È stato un attore meraviglioso e un grande amico per molti. Era orgoglioso del suo lavoro cinematografico e televisivo, anche se la sua vita a teatro era il luogo in cui era più felice”, ha detto Stubbs. John Aylward, l’attore morto lunedì era nato a Seattle il 7 novembre 1946. Si era laureato al programma di formazione per attori presso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)in, veterano attore di teatro, TV e film si èa 75 anni. È morto lunedìsuadi Seattle per cause naturali dopo una lunga malattia, ha detto a The Hollywood Reporter il suo agente di lunga data, Mitchell Stubbs. La celebrità planetaria era arrivata a metà degli anni ’90, vent’anni fa infatti venne segnalato per il suo ruolo di chirurgo Donald Anspaugh nel dramma medico della NBC ER. “È stato un attore meraviglioso e un grande amico per molti. Era orgoglioso del suo lavoro cinematografico e televisivo, anche se la sua vita a teatro era il luogo in cui era più felice”, ha detto Stubbs. John Aylward,morto lunedì era nato a Seattle il 7 novembre 1946. Si era laureato al programma di formazione per attori presso ...

