Sciopero trasporti | in mattinata adesione Atac al 22 | 3%

Advertising

giuseppemaria : RT @radiopopmilano: “Abbassare le armi, alzare i salari” è lo slogan dello #sciopero generale indetto oggi dai sindacati di base rivolto ai… - RossanaGiannan2 : RT @mariobianchi18: Indetto uno #sciopero dei trasporti per protestare contro la guerra. Nettamente battuto il record mondiale del ridicol… - radiopopmilano : “Abbassare le armi, alzare i salari” è lo slogan dello #sciopero generale indetto oggi dai sindacati di base rivolt… - SerenaBellavita : RT @camiziani: Chi è io genio che ha indetto lo sciopero dei trasporti oggi ????? Porca la vaccca quanto vi odio - GiovannaGiov : @sole24ore Mi piace. Bell’iniziativa. Qui oggi sciopero dei trasporti.., -

Corteo della Confederazione Unitaria di Base oggi in centro a Genova nell'ambito dellodei. Il corteo è partito da Piazza De Ferrari ed è diretto a Piazza Corvetto e farà ritorno in Piazza De Ferrari. La manifestazione è stata decisa per protestare contro le guerre, ......della metropolitana e la roma - lido corse ridotte per la linea termini Centocelle e il servizio Urbano della ferrovia Roma Viterbo Questa è la situazione deia Roma la via dello...Lutto a Tortolì per la morte di Andrea Massimo Loi, il marinaio originario della cittadina ogliastrina tra le cinque vittime del naufragio avvenuto due giorni fa a 50 miglia dalla costa di Bari. "Ho a ...ROMA Sciopero Atac: nel mirino, oltre ai disagi per i cittadini, anche le motivazioni alla base dell'agitazione ...