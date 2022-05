Sassuolo-Milan, Fontana: “Maxischermo? Piazza Città di Lombardia è a disposizione” (Di venerdì 20 maggio 2022) Attilio Fontana si è affidato al suo profilo Facebook per commentare la volata Scudetto in corso tra Milan ed Inter. I tifosi rossoneri hanno chiesto un Maxischermo per seguire l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo. Queste le parole del presidente lombardo: “Ho saputo che il Milan cerca una Piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso Milanista, metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Attiliosi è affidato al suo profilo Facebook per commentare la volata Scudetto in corso traed Inter. I tifosi rossoneri hanno chiesto unper seguire l’ultima giornata di campionato contro il. Queste le parole del presidente lombardo: “Ho saputo che ilcerca unao per trasmettere la partita con il. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifosoista, metto adi, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - SassuoloUS : In data odierna il club ha esposto formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti… - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - MiTomorrow : E' arrivata la soluzione alla richiesta dei tifosi milanisti di avere un maxischermo pubblico ? #milano… - EHEAAOO : RT @MilanLiveIT: ????Maxischermo per #SassuoloMilan - #Fontana propone Piazza Città di Lombardia -