Rimorchiatore affonda, tre morti: chi erano le vittime. Si cercano ancora due dispersi (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia a Bari . È di tre morti e due dispersi il bilancio dell'incidente avvenuto al largo di Bari dove il Rimorchiatore 'Franco P.' è affondato trascinandosi dietro l'equipaggio. Sono stati trovati,... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia a Bari . È di tree dueil bilancio dell'incidente avvenuto al largo di Bari dove il'Franco P.' èto trascinandosi dietro l'equipaggio. Sono stati trovati,...

Advertising

RaiNews : Familiari a Bari per il riconoscimento delle vittime. Uno è stato identificato questa sera. Nei prossimi giorni la… - MeleoFernando : RT @ilgiornale: Il bilancio ufficiale è di tre vittime e due dispersi. Il superstite aggrappato ad un salvagente per ore - DrPogacnik : RT @ilgiornale: Il bilancio ufficiale è di tre vittime e due dispersi. Il superstite aggrappato ad un salvagente per ore - semupuliciosi : RT @ritadipietro: Dramma al largo di Bari, affonda rimorchiatore di Ancona. Cinque morti. A bordo anche due marchigiani. - CatelliRossella : Rimorchiatore affonda a largo Puglia: tre i morti, salvo il comandante - Puglia - -