Regina Elisabetta, create 8 nuove città per i suoi 70 anni di regno (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il regno Unito avrà otto nuove città nominate in onore della Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino, che segna lo storico traguardo di 70 anni di regno. Lo ha annunciato il governo britannico spiegando che almeno le città si trovano in ogni nazione del regno Unito, nelle Isole Falkland e nell’Isola di Man. Si tratta quindi di Milton Keynes in Inghilterra, Dunfermline in Scozia, Bangor in Irlanda del Nord e Wrexham in Galles. Per la prima volta ottiene lo status di città una località in un territorio d’oltremare, ovvero Stanley, capitale delle isola Falkland, e Douglas nell’isola di Man. A completare la lista delle città che hanno l’onore di essere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – IlUnito avrà ottonominate in onore dellain occasione del Giubileo di platino, che segna lo storico traguardo di 70di. Lo ha annunciato il governo britco spiegando che almeno lesi trovano in ogni nazione delUnito, nelle Isole Falkland e nell’Isola di Man. Si tratta quindi di Milton Keynes in Inghilterra, Dunfermline in Scozia, Bangor in Irlanda del Nord e Wrexham in Galles. Per la prima volta ottiene lo status diuna località in un territorio d’oltremare, ovvero Stanley, capitale delle isola Falkland, e Douglas nell’isola di Man. A completare la lista delleche hanno l’onore di essere ...

