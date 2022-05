Patto tra clan, un omicidio per controllare il territorio: sei arresti (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un Patto, cementato anche con un omicidio, tra due sodalizi criminali nel Napoletano per assicurarsi il controllo del territorio. Tra i coinvolti nell’indagine anche un uomo Pasquale Di Balsamo, poi morto in una sparatoria il 29 aprile scorso. Ad Acerra, Napoli e Nuoro, i militari del Nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I provvedimenti sono stati emessi a carico di altrettanti indagati gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso in omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. L’attività ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un, cementato anche con un, tra due sodalizi criminali nel Napoletano per assicurarsi il controllo del. Tra i coinvolti nell’indagine anche un uomo Pasquale Di Balsamo, poi morto in una sparatoria il 29 aprile scorso. Ad Acerra, Napoli e Nuoro, i militari del Nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I provvedimenti sono stati emessi a carico di altrettanti indagati gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso in, detenzione illegale di armi e ricettazione, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. L’attività ...

