Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021 (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Labitalia) - Aperta Oggi a Viareggio, presso il Principino Eventi, la convention Satec di Confindustria Nautica, momento annuale di incontro delle aziende associate e importante ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Labitalia) - Aperta, presso il Principino Eventi, ladiNautica, momentodi incontro delle aziende associate e importante ...

Advertising

lifestyleblogit : Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021 - - TV7Benevento : Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021 - - LocalPage3 : Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021 - fisco24_info : Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021: (Adnkronos) - Aperta oggi a Viar… - italiaserait : Oggi a Viareggio la convention annuale Satec di Confindustria, ok a bilancio 2021 -