Maturità 2022, SECONDA PROVA: come si prepara e come si svolge. Indicazioni per Liceo Musicale e coreutico, Istruzione professionale. Esempi (Di venerdì 20 maggio 2022) Maturità 2022: uno degli adempimenti di preparazione alle prove che si svolgeranno a giugno è la predisposizione, da parte dei docenti delle commissioni, delle tracce per lo svolgimento della SECONDA PROVA, quella che caratterizza il percorso di studi. Una PROVA che ha l'obiettivo di valorizzare il lavoro svolto in questo complesso anno scolastico, e nello stesso di riportare in un ambito di normalità lo svolgimento dell'esame, dopo due anni in cui si è scelto di svolgere solo il colloquio orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022): uno degli adempimenti dizione alle prove che siranno a giugno è la predisposizione, da parte dei docenti delle commissioni, delle tracce per lo svolgimento della, quella che caratterizza il percorso di studi. Unache ha l'obiettivo di valorizzare il lavoro svolto in questo complesso anno scolastico, e nello stesso di riportare in un ambito di normalità lo svolgimento dell'esame, dopo due anni in cui si è scelto dire solo il colloquio orale. L'articolo .

