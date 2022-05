L’America ammette: “Difficile cacciare i russi dal Donbass” (Di venerdì 20 maggio 2022) Se lo dicono loro, qualche fondamento dev’esserci. Sì, perché è vero che, sul campo, nel Donbass, la situazione è sostanzialmente in stallo, come ha osservato ieri Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato. Ed è vero che le difficoltà, ammesse persino da Mosca, sono probabilmente alla base dell’apertura della russia a nuove trattative. Un cambio di approccio certificato, ieri, dalla telefonata del Pentagono al capo delle forze armate “nemiche”, Valerj Gerasimov. Va tuttavia ammesso che l’avanzata russa nell’Est dell’Ucraina sarà lenta, ma è pur sempre un’avanzata. E adesso, è la stessa Difesa americana ad ammettere che “non sarà facile sloggiare i russi dal Donbass”. L’avrebbe detto ieri – stando ad alcune agenzie di stampa, come Afp – un “alto funzionario del Pentagono”, rimasto però ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 20 maggio 2022) Se lo dicono loro, qualche fondamento dev’esserci. Sì, perché è vero che, sul campo, nel, la situazione è sostanzialmente in stallo, come ha osservato ieri Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato. Ed è vero che le difficoltà, ammesse persino da Mosca, sono probabilmente alla base dell’apertura dellaa a nuove trattative. Un cambio di approccio certificato, ieri, dalla telefonata del Pentagono al capo delle forze armate “nemiche”, Valerj Gerasimov. Va tuttavia ammesso che l’avanzata russa nell’Est dell’Ucraina sarà lenta, ma è pur sempre un’avanzata. E adesso, è la stessa Difesa americana adre che “non sarà facile sloggiare idal”. L’avrebbe detto ieri – stando ad alcune agenzie di stampa, come Afp – un “alto funzionario del Pentagono”, rimasto però ...

