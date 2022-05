Due scosse di terremoto nell’Avellinese | non si segnalano danni

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedisono state registrate in Irpinia, con epicentro rispettivamente a Sant’Angelo dei Lombardi e Morra De Sanctis. I sismografi dell’Ingv hanno rilevato alle 4.37 un sisma di magnitudo 2.3 della Scala Richter a 12 chilometri di profondità nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi e una successiva scossa alle 5.27 di magnitudo 2.4 ad una profondità di 14 chilometri nel territorio di Morra de Sanctis. Nessun danno viene segnalato a persone o cose. Lo sciame sismico aveva interessato lo stesso territorio domenica scorsa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

