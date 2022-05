Covid, in calo tutti i numeri dell’epidemia. Nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 20 maggio 2022) L’indice di contagio Rt diminuisce a 0,89 rispetto alla 0,96 della scorsa settimana. E l’incidenza arriva a 375 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 458 di sette giorni fa. Questi i dati salienti del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. In calo anche il tasso di occupazione delle terapie intensive al 3,1% rispetto al 3,4% del 12 maggio. Nel dettaglio, dal 27 aprile al 10 maggio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,84-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,9% rispetto al 12,6% della ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) L’indice di contagio Rt diminuisce a 0,89 rispetto alla 0,96 della scorsa settimana. E l’incidenza arriva a 375 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 458 di sette giorni fa. Questi i dati salienti delsettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Inanche il tasso di occupazione delle terapie intensive al 3,1% rispetto al 3,4% del 12 maggio. Nel dettaglio, dal 27 aprile al 10 maggio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,84-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,9% rispetto al 12,6% della ...

