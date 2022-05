Cagliari, per la sfida salvezza Agostini rilancia Nandez (Di venerdì 20 maggio 2022) Venezia è l’ultima spiaggia del Cagliari per tentare la salvezza: Agostini si affida all’uruguaiano Nandez in mezzo al campo Venezia Cagliari è l’ultima spiaggia per i sardi per provare a raggiungere la salvezza. Agostini vuole affidarsi alle certezze e rilanciare anche Nandez. L’uruguaiano potrebbe dare una carica emotiva e di grinta in più. Esperienza e leadership per Nandez possono essere un valore aggiunto da dare alla squadra. Agostini si gioca l’ultima carta per la salvezza del Cagliari. Lo scrive L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Venezia è l’ultima spiaggia delper tentare lasi affida all’uruguaianoin mezzo al campo Veneziaè l’ultima spiaggia per i sardi per provare a raggiungere lavuole affidarsi alle certezze ere anche. L’uruguaiano potrebbe dare una carica emotiva e di grinta in più. Esperienza e leadership perpossono essere un valore aggiunto da dare alla squadra.si gioca l’ultima carta per ladel. Lo scrive L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

