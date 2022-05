Vaiolo delle scimmie, Speranza: “Teniamo alto livello di attenzione” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Teniamo alto il livello di attenzione” sul Vaiolo delle scimmie, “grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, da Berlino dove è in corso la riunione dei ministri del G7. “Proprio qui a Berlino al G7 ne ho parlato informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri”, ha aggiunto il ministro – come riferiscono dal dicastero – sottolineando che “verranno coinvolti Ecdc e Hera”, ossia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e la nuova Agenzia Ue per la sicurezza biologica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “ildi” sul, “grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto, da Berlino dove è in corso la riunione dei ministri del G7. “Proprio qui a Berlino al G7 ne ho parlato informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri”, ha aggiunto il ministro – come riferiscono dal dicastero – sottolineando che “verranno coinvolti Ecdc e Hera”, ossia il Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie e la nuova Agenzia Ue per la sicurezza biologica. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - SbrizzaClaudio : RT @FmMosca_2: Ora partiamo con il VAIOLO DELLE SCIMMIE... Avranno già miliardi di dosi mRNA pronte e stoccate nei magazzini? #Gates l'avev… - m4gny : Immagino gli alieni e il meteorite che si scaldano a bordo campo: 'allora vai tu o andiamo noi?' 'dai andate voi' e… -