Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.038 casi e 4 decessi: a Roma 1.553 contagi (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 3.038 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione (+155 rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi (-12), 784 ricoverati (+10), 46 terapie intensive (-3) e 3.522 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.553. Nel dettaglio i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 617 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 459 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 156 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono 3.038 i nuovida Coronavirus, 18 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione (+155 rispetto a ieri). Si registrano 4(-12), 784 ricoverati (+10), 46 terapie intensive (-3) e 3.522 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,2%. Icittà sono a quota 1.553. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 617 i nuovie 2 i; Asl2: sono 477 i nuovie 1 decesso; Asl3: sono 459 i nuovie 0 i; Asl4: sono 156 i nuovie 1 decesso; Asl ...

