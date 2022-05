Ultime Notizie – Con ‘Premio Driving Energy 2022’ di Terna premi e mostra al PalaExpo di Roma (Di giovedì 19 maggio 2022) Un premio per catturare l’energia in uno scatto. E’ la sfida lanciata a tutti i fotografi d’Italia da Terna che ha presentato oggi a Roma il ‘premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea’. Un’iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Iscrizioni aperte dal 30 maggio. La Giuria, dopo aver selezionato i finalisti, decreterà i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno per catturare l’energia in uno scatto. E’ la sfida lanciata a tutti i fotografi d’Italia dache ha presentato oggi ail2022 – Fotografia Contemporanea’. Un’iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Iscrizioni aperte dal 30 maggio. La Giuria, dopo aver selezionato i finalisti, decreterà i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà uno di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato uno di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto uno di ...

