Ucraina, Salvini su Di Maio: "Chiamare animale l'interlocutore non aiuta trattative" (Di giovedì 19 maggio 2022) Matteo Salvini è intervenuto in Senato in risposta all'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il leader del Carroccio ha aperto il suo intervento attaccando chi "a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto continua a parlare solo di armi e guerra non fa il bene né dell'Ucraina né dell'Italia, perché pace significa lavoro". Per Salvini "la pace non va costruita ma va cercata" e dice al presidente Draghi di "chiedere a Putin lo sblocco delle navi, dei porti, il ritorno alle esportazioni di grano e sono convinto che alla sua richiesta arriverà una risposta positiva, si faccia promotore di questo piccolo grande gesto". Il segretario leghista torna anche sul suo cavallo di battaglia, i migranti: "Gli ucraini scappano da bombe vere e guerre vere e non vanno confusi con quelli che la guerra ce la portano in Italia". ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) Matteoè intervenuto in Senato in risposta all'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il leader del Carroccio ha aperto il suo intervento attaccando chi "a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto continua a parlare solo di armi e guerra non fa il bene né dell'né dell'Italia, perché pace significa lavoro". Per"la pace non va costruita ma va cercata" e dice al presidente Draghi di "chiedere a Putin lo sblocco delle navi, dei porti, il ritorno alle esportazioni di grano e sono convinto che alla sua richiesta arriverà una risposta positiva, si faccia promotore di questo piccolo grande gesto". Il segretario leghista torna anche sul suo cavallo di battaglia, i migranti: "Gli ucraini scappano da bombe vere e guerre vere e non vanno confusi con quelli che la guerra ce la portano in Italia". ...

