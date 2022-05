Tuttosport – Il consiglio a De Laurentiis: “Pjanic arriva gratis”, ecco i dubbi (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli cerca rinforzi a centrocampo e si fa il nome di Miralem Pjanic giocatore del Barcellona in prestito al Besiktas. Dopo le ottime stagioni con Roma e Juventus, Pjanic non ha mai visto il campo in Spagna, finendo per diventare un oggetto misterioso. A 32 anni il bosniaco cerca una squadra che lo rilanci e Napoli potrebbe essere la piazza giusta. Pjanic ha un contratto fino al 2024 con il Barcellona, che però può liberarlo in prestito. Secondo quanto scrive Tuttosport “qualche tempo fa un amico di Pjanic che vive a Formentera e che ha rapporti anche De Laurentiis, gli ha prospettato l’ipotesi che Pjanic possa vestire la maglia del Napoli con la formula del prestito gratuito e con pagamento dello stipendio da parte del Barcellona“. Insomma l’idea potrebbe ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli cerca rinforzi a centrocampo e si fa il nome di Miralemgiocatore del Barcellona in prestito al Besiktas. Dopo le ottime stagioni con Roma e Juventus,non ha mai visto il campo in Spagna, finendo per diventare un oggetto misterioso. A 32 anni il bosniaco cerca una squadra che lo rilanci e Napoli potrebbe essere la piazza giusta.ha un contratto fino al 2024 con il Barcellona, che però può liberarlo in prestito. Secondo quanto scrive“qualche tempo fa un amico diche vive a Formentera e che ha rapporti anche De, gli ha prospettato l’ipotesi chepossa vestire la maglia del Napoli con la formula del prestito gratuito e con pagamento dello stipendio da parte del Barcellona“. Insomma l’idea potrebbe ...

