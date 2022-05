Trovata a casa con grandi quantità di droga e tutto l’occorrente per la vendita: nei guai una donna (Di giovedì 19 maggio 2022) Una cospicua quantità di droghe nella sua abitazione, e poi ancora strumenti per la conservazione, il packaging, coltelli e tutto l’occorrente per la sua fiorente attività. Si tratta di una donna, la cui abitazione è stata perquisita nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio, da parte dei militari della Tenenza CC di Gaeta. Classe 1980, residente a Gaeta e con un’attività nel pieno delle sue forze. La perquisizione in casa Purtroppo, però, le indagini hanno condotto direttamente a lei, e il verdetto parla chiaro: detenzione e spaccio di stupefacenti. Quando i Carabinieri sono entrati nel suo ”ufficio” ha rinvenuto: gr. 362 di marijuana, gr. 132 di hashish, nr. 1 essiccatore elettronico nonchè materiale utile per il confezionamento dello stupefacente (nr. 2 bilancini elettronici, nr. 2 coltelli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Una cospicuadi droghe nella sua abitazione, e poi ancora strumenti per la conservazione, il packaging, coltelli eper la sua fiorente attività. Si tratta di una, la cui abitazione è stata perquisita nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio, da parte dei militari della Tenenza CC di Gaeta. Classe 1980, residente a Gaeta e con un’attività nel pieno delle sue forze. La perquisizione inPurtroppo, però, le indagini hanno condotto direttamente a lei, e il verdetto parla chiaro: detenzione e spaccio di stupefacenti. Quando i Carabinieri sono entrati nel suo ”ufficio” ha rinvenuto: gr. 362 di marijuana, gr. 132 di hashish, nr. 1 essiccatore elettronico nonchè materiale utile per il confezionamento dello stupefacente (nr. 2 bilancini elettronici, nr. 2 coltelli, ...

