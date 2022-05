Terremoto in Emilia 2012, dieci anni dopo. Mattarella in visita (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Repubblica arriva venerdi a Medolla. Il bilancio fu di 28 morti, 300 feriti, 45mila sfollati e 12 miliardi di danni. Il racconto delle due scosse, il 20 e 29 maggio, che fecero tremare la terra con epicentro nel Modenese. Le vittime, la ricostruzione, le... Leggi su repubblica (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Repubblica arriva venerdi a Medolla. Il bilancio fu di 28 morti, 300 feriti, 45mila sfollati e 12 miliardi di d. Il racconto delle due scosse, il 20 e 29 maggio, che fecero tremare la terra con epicentro nel Modenese. Le vittime, la ricostruzione, le...

