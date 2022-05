She-Hulk, Tatiana Maslany è verdissima nel primo trailer (Di giovedì 19 maggio 2022) She-Hulk non vuole essere un supereroe nel primo trailer diffuso dai Marvel Studios. La cugina di Bruce Banner, interpretata da Tatiana Maslany, è la protagonista del primo trailer dedicato alla serie TV. L’estate di Disney+ sarà verdissima grazie a She-Hulk. La nuova serie TV Marvel racconterà cosa succede in seguito ad una trasfusione di sangue donata da Hulk. Da tempo gli Studios hanno promesso ai telespettatori una nuova avventura nella famiglia dell’uomo verde, ma la protagonista questa volta è una donna, interpretata da Tatiana Maslany. She-HulkReduce dal successo di Orphan Black, l’attrice questa volta si cimenterà in un ruolo super, anche se a detta di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) She-non vuole essere un supereroe neldiffuso dai Marvel Studios. La cugina di Bruce Banner, interpretata da, è la protagonista deldedicato alla serie TV. L’estate di Disney+ saràgrazie a She-. La nuova serie TV Marvel racconterà cosa succede in seguito ad una trasfusione di sangue donata da. Da tempo gli Studios hanno promesso ai telespettatori una nuova avventura nella famiglia dell’uomo verde, ma la protagonista questa volta è una donna, interpretata da. She-Reduce dal successo di Orphan Black, l’attrice questa volta si cimenterà in un ruolo super, anche se a detta di ...

