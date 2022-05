Sergio Perez, ottimo inizio. Horner: “Guida a un livello più alto con la RB18” (Di giovedì 19 maggio 2022) Un salto di qualità sorprendente quello di Sergio Perez in questa stagione. Un pilota pronto a stupire anche a 32 anni il messicano. Clamorosa la sua prima pole in carriera in Arabia Saudita, con sorpasso di un compagno del calibro di Max Verstappen a dir poco spettacolare. Un campionato per lui chiaramente diverso rispetto al precedente. Nel 2021, dopo il successo nel GP dell’Azerbaijan, il pilota della Red Bull ha infatti avuto non poche difficoltà con la sua RB16B. Risultati che si sono completamente ribaltati con la nuova RB18, una vettura completamente diversa, più adatta al suo stile di Guida. Un feeling che dimostra di funzionare piuttosto bene per Sergio Perez, attualmente terzo del campionato con 66 punti e 2 podi. Che possa essere la sua grande occasione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Un sdi qualità sorprendente quello diin questa stagione. Un pilota pronto a stupire anche a 32 anni il messicano. Clamorosa la sua prima pole in carriera in Arabia Saudita, con sorpasso di un compagno del calibro di Max Verstappen a dir poco spettacolare. Un campionato per lui chiaramente diverso rispetto al precedente. Nel 2021, dopo il successo nel GP dell’Azerbaijan, il pilota della Red Bull ha infatti avuto non poche difficoltà con la sua RB16B. Risultati che si sono completamente ribaltati con la nuova, una vettura completamente diversa, più adatta al suo stile di. Un feeling che dimostra di funzionare piuttosto bene per, attualmente terzo del campionato con 66 punti e 2 podi. Che possa essere la sua grande occasione di ...

